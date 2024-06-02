В Киеве будут действовать стабилизационные отключения: когда именно

Завтра, 3 июня, в Киеве будут применять стабилизационные отключения. Они будут действовать на протяжении всех суток, а не в утренние и руководящие часы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечают, что выделенных Укрэнерго лимитов хватит обеспечить около 80% потребностей Киева.

"Экономьте. Сделайте экономию электроэнергии своей неотъемлемой ежедневной обязанностью", – призвали украинцев.

Напомним, в понедельник, 3 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

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