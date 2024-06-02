Б'є величезний град: у Києві вирує потужна злива (фото, відео)

Жителі міста діляться кадрами у Мережі.
У Києві в неділю, 2 червня, почалася потужна злива. Очевидці пишуть, що по вікнах б'є величезний град.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Столицю накрила злива
Одна з користувачок Мережі показала фото темного київського неба напередодні зливи.
Згодом у столиці розпочався сильний дощ.
"На Оболоні град розміром з горіх", – пишуть кияни.
"Здоровенні градини луплять оглушливо, чи не поб'є вікна.. Зате буквально ось повернулись з концерту для мам загиблих вояків, встигли..", – оприлюднила кадри мешканка столиці.
"Злива з градом", – пише користувач Facebook.
Раніше у Тячеві, що на Закарпатті, стався потужний град. Крижинки опадів досягали розмірів м'ячиків для пінг-понгу.
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