Б'є величезний град: у Києві вирує потужна злива (фото, відео)

У Києві в неділю, 2 червня, почалася потужна злива. Очевидці пишуть, що по вікнах б'є величезний град.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Києвом пронеслась потужна буря з градом

Столицю накрила злива

Одна з користувачок Мережі показала фото темного київського неба напередодні зливи.

Небо у Києві, затягнуте хмарами

Згодом у столиці розпочався сильний дощ.

Злива у Києві

"На Оболоні град розміром з горіх", – пишуть кияни.