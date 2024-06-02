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Б'є величезний град: у Києві вирує потужна злива (фото, відео)

Б'є величезний град: у Києві вирує потужна злива (фото, відео)

Злива у Києві

Жителі міста діляться кадрами у Мережі.

У Києві в неділю, 2 червня, почалася потужна злива. Очевидці пишуть, що по вікнах б'є величезний град.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Києвом пронеслась потужна буря з градом

Києвом пронеслась потужна буря з градом

Столицю накрила злива

Одна з користувачок Мережі показала фото темного київського неба напередодні зливи.

Небо у Києві, затягнуте хмарами / ©
Небо у Києві, затягнуте хмарами

Згодом у столиці розпочався сильний дощ.

Злива у Києві / ©
Злива у Києві

"На Оболоні град розміром з горіх", пишуть кияни.

"Здоровенні градини луплять оглушливо, чи не поб'є вікна.. Зате буквально ось повернулись з концерту для мам загиблих вояків, встигли..",  оприлюднила кадри мешканка столиці.

"Злива з градом",  пише користувач Facebook.
 
Раніше у Тячеві, що на Закарпатті, стався потужний град. Крижинки опадів досягали розмірів м'ячиків для пінг-понгу.
 
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