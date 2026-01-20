Из-за гололеда в Киеве депутат городского совета Кузьменко сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве

Евгений Кузьменко / © Facebook

Реклама

Из-за гололеда в столице, сломал позвоночник депутат Киевского городского совета, представитель фракции «Слуга народа» Евгений Кузьменко.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на 4 месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей» — написал он.

Реклама

Кузьменко представляет в Киевсовете Оболонский район и занимает должность первого заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 января возник конфликт между мэром города Виталием Кличко и начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко из-за проблем с гололедом на улицах города. Кличко отметил, что не может самостоятельно наказывать руководителей районов, поскольку их должности назначает президент.

В ответ Ткаченко отметил, что очистку дорог и тротуаров осуществляют предприятия «Киевавтодор», которые не подчинены главам районных государственных администраций, а контролируются Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА.