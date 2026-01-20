- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3682
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за гололеда в Киеве депутат городского совета Кузьменко сломал позвоночник из-за гололеда в Киеве
Из-за травмы депутат выпадет с работы на несколько месяцев.
Из-за гололеда в столице, сломал позвоночник депутат Киевского городского совета, представитель фракции «Слуга народа» Евгений Кузьменко.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на 4 месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей» — написал он.
Кузьменко представляет в Киевсовете Оболонский район и занимает должность первого заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Напомним, ранее мы писали о том, что 19 января возник конфликт между мэром города Виталием Кличко и начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко из-за проблем с гололедом на улицах города. Кличко отметил, что не может самостоятельно наказывать руководителей районов, поскольку их должности назначает президент.
В ответ Ткаченко отметил, что очистку дорог и тротуаров осуществляют предприятия «Киевавтодор», которые не подчинены главам районных государственных администраций, а контролируются Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА.