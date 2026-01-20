После ударов РФ по Киеву власти обратились к жителям: что известно

Киев. / © Associated Press

Ночью и утром 20 января российские войска атаковали Киев. В результате обстрелов на Левом берегу города возникли пожары и образовался смог.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что в результате отключения электроснабжения стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями. В частности, данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступны.

«После взрывов запах дыма часто ощущается локально — недалеко от места попадания или на территориях, куда его приносит ветер», — отметили в КГГА.

Если чувствуется запах дыма, то специалисты советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

по возможности включить воздухоочиститель.

Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В частности, под прицелом был Левый берет. В столице повреждены жилые дома и много автомобилей. По данным местных властей, одна жительница получила ранения.

Больше всего пострадала энергетическая инфраструктура. В результате обстрела без теплоснабжения остались 5635 многоэтажек. Мэр Виталий Кличко говорит, что в 80% из этих домов отопление только восстановили после предварительной массированной атаки 9 января.

Кроме того, в Киеве из-за обстрелов почти полностью исчезло водоснабжение на Левом берегу — без воды остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. В жилом массиве Троещина вода подается с пониженным давлением.