Киев
315
1 мин

После ударов РФ по Киеву власти обратились к жителям: что известно

В Киеве из-за отсутствия электроснабжения пункты мониторинга качества воздуха работают со сбоями.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

Ночью и утром 20 января российские войска атаковали Киев. В результате обстрелов на Левом берегу города возникли пожары и образовался смог.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что в результате отключения электроснабжения стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями. В частности, данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступны.

«После взрывов запах дыма часто ощущается локально — недалеко от места попадания или на территориях, куда его приносит ветер», — отметили в КГГА.

Если чувствуется запах дыма, то специалисты советуют:

  • закрыть окна;

  • ограничить пребывание на улице;

  • пить много воды;

  • по возможности включить воздухоочиститель.

Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В частности, под прицелом был Левый берет. В столице повреждены жилые дома и много автомобилей. По данным местных властей, одна жительница получила ранения.

Больше всего пострадала энергетическая инфраструктура. В результате обстрела без теплоснабжения остались 5635 многоэтажек. Мэр Виталий Кличко говорит, что в 80% из этих домов отопление только восстановили после предварительной массированной атаки 9 января.

Кроме того, в Киеве из-за обстрелов почти полностью исчезло водоснабжение на Левом берегу — без воды остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. В жилом массиве Троещина вода подается с пониженным давлением.

315
