ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1257
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога в Киеве: что угрожает столице

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских ударных дронов на Киевщине.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедов"

Атака "Шахедов" / © tsn.ua

Вечером в пятницу, 28 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Столице угрожают ударные беспилотники.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

Столичные власти не уточнили угрозы.

В Воздушных силах ранее сообщили о движении вражеских ударных дронов на Киевщине курсом на Борисполь.

Ранее в этот день в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара после взлета российских самолетов.

Напомним, в результате массированной российской атаки, осуществленной российской террористической армией 25 ноября, в столице погибли семь человек, еще 20 — пострадали, среди них есть ребенок. Под ударом оказались несколько районов города, где произошли значительные разрушения и пожары.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1257
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie