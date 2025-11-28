Воздушная тревога в Киеве: что угрожает столице

Атака "Шахедов" / © tsn.ua

Вечером в пятницу, 28 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Столице угрожают ударные беспилотники.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

Столичные власти не уточнили угрозы.

В Воздушных силах ранее сообщили о движении вражеских ударных дронов на Киевщине курсом на Борисполь.

Ранее в этот день в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара после взлета российских самолетов.

Напомним, в результате массированной российской атаки, осуществленной российской террористической армией 25 ноября, в столице погибли семь человек, еще 20 — пострадали, среди них есть ребенок. Под ударом оказались несколько районов города, где произошли значительные разрушения и пожары.

