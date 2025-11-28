- Дата публікації
Повітряна тривога у Києві: що загрожує столиці
У Повітряних силах повідомили про рух ворожих ударних дронів на Київщині.
Увечері в п’ятницю, 28 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Столиці загрожують ударні безпілотники.
Про це повідомили у КМДА.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні.
Столична влада не уточнила загрози.
У Повітряних силах раніше повідомили про рух ворожих ударних дронів на Київщині курсом на Бориспіль.
Раніше цього дня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару після зльоту російських літаків.
Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки, здійсненої російською терористичною армією 25 листопада, у столиці загинуло семеро людей, ще 20 — постраждали, серед них є дитина. Під ударом опинилися кілька районів міста, де сталися значні руйнування та пожежі.