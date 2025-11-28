Повітряна тривога у Києві: що загрожує столиці

Атака "Шахедів" / © tsn.ua

Увечері в п’ятницю, 28 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Столиці загрожують ударні безпілотники.

Про це повідомили у КМДА.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні.

Столична влада не уточнила загрози.

У Повітряних силах раніше повідомили про рух ворожих ударних дронів на Київщині курсом на Бориспіль.

Раніше цього дня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару після зльоту російських літаків.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки, здійсненої російською терористичною армією 25 листопада, у столиці загинуло семеро людей, ще 20 — постраждали, серед них є дитина. Під ударом опинилися кілька районів міста, де сталися значні руйнування та пожежі.

