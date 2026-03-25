Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

В Киеве подешевел бензин: какие сейчас цены на АЗС

Одна из самых больших сетей АЗС Киева снизила цены на бензин.

Бензин / © УНИАН

В Киеве зафиксировали первые шаги к удешевлению горючего.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

По информации журналистов, сеть заправок UPG обновила стоимость бензина марки А-95, снизив ее на одну гривну. Если еще несколько дней назад литр обходился водителям в 72,90 грн., то по состоянию на 25 марта цена закрепилась на отметке 71,90 грн.

В то же время говорить об общерыночной тенденции пока рано. На других крупных сетях, в частности ОККО и WOG, ценовая политика остается стабильной — там стоимость горючего не изменялась.

Ранее мы писали, что с утра 25 марта на украинских АЗС зафиксировали точечный рост цен на горючее. В частности, бензин.

Также мы писали, что мировые цены на нефть сейчас «прыгают» преимущественно из-за заявлений Дональда Трампа. Фактически именно от его слов сегодня больше всего зависит, какими будут ценники на заправках в будущем.

Поэтому в Украине заработал кэшбек на горючее от 5% до 15%. Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц.

