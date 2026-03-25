У Києві здешевшав бензин: які зараз ціни на АЗС

Бензин / © УНІАН

У Києві зафіксували перші кроки до здешевлення пального.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

За інформацією журналістів, мережа заправок UPG оновила вартість бензину марки А-95, знизивши її на одну гривню. Якщо ще кілька днів тому літр обходився водіям у 72,90 грн, то станом на 25 березня ціна закріпилася на позначці 71,90 грн.

Водночас говорити про загальноринкову тенденцію поки зарано. На інших великих мережах, зокрема ОККО та WOG, цінова політика залишається стабільною — там вартість пального наразі не змінювалася.

Раніше ми писали, що зранку 25 березня на українських АЗС зафіксували точкове зростання цін на пальне. Зокрема, на бензин.

Також ми писали, світові ціни на нафту зараз «стрибають» переважно через заяви Дональда Трампа. Фактично, саме від його слів сьогодні найбільше залежить, якими будуть цінники на заправках у майбутньому.

Через це в Україні запрацював кешбек на пальне — від 5% до 15%. Максимальна сума виплати — 1000 гривень на місяць.