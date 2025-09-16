В Киеве и областях звучала воздушная тревога из-за атаки БПЛА, работала ПВО

ПВО / © tsn.ua

Реклама

В ночь на 16 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Воздушные силы и Киевская городская военная администрация. В 01:16 КМВА проинформировала об отбое тревоги для столицы.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", – говорилось в сообщении.

Реклама

Мэр столицы Виталий Кличко также заявил в своем Телеграмм-канале, что в городе работали силы ПВО, и призвал горожан оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.