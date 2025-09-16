- Дата публикации
- Киев
- 13
- 1 мин
В Киеве и областях звучала воздушная тревога из-за атаки БПЛА, работала ПВО
В ночь на 16 сентября в Киеве и нескольких областях звучала воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В столице работала ПВО, опасность прошла около часу ночи.
В ночь на 16 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В столице работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили Воздушные силы и Киевская городская военная администрация. В 01:16 КМВА проинформировала об отбое тревоги для столицы.
"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", – говорилось в сообщении.
Мэр столицы Виталий Кличко также заявил в своем Телеграмм-канале, что в городе работали силы ПВО, и призвал горожан оставаться в укрытиях до завершения опасности.
Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.