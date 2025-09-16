У Києві та областях лунала повітряна тривога через атаку БпЛА, працювала ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч проти 16 вересня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляли Повітряні сили та Київська міська військова адміністрація. О 01:16 КМВА поінформувала про відбій тривоги для столиці.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", – йшлося у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко також заявив у своєму Телеграм-каналі, що в місті працювали сили ППО, і закликав містян залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Більш детальна інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.