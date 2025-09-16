- Дата публікації
У Києві та областях лунала повітряна тривога через атаку БпЛА, працювала ППО
У ніч проти 16 вересня в Києві та кількох областях лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У столиці працювала ППО, небезпека минула близько першої години ночі.
У ніч проти 16 вересня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляли Повітряні сили та Київська міська військова адміністрація. О 01:16 КМВА поінформувала про відбій тривоги для столиці.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", – йшлося у повідомленні.
Мер столиці Віталій Кличко також заявив у своєму Телеграм-каналі, що в місті працювали сили ППО, і закликав містян залишатися в укриттях до завершення небезпеки.
Більш детальна інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.