ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

В киевской квартире взорвалась граната: есть погибшие и пострадавшие

Киевская полиция выясняет причины взрыва гранаты в квартире, который привел к жертвам.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Полиция на месте происшествия

Полиция на месте происшествия / © Национальная полиция Киева

В Киеве в Днепровском районе произошел взрыв гранаты в квартире, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины

информация поступила 15 сентября 2025 года около 15:30. По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. Два человека погибли на месте, еще один человек получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.

На место взрыва прибыли следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие специальные службы. Правоохранители проводят осмотр помещения, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва, происхождение гранаты и причины детонации. Граждан призывают соблюдать меры безопасности и сообщать о подозрительных предметах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Морозовка Киевской области произошел взрыв, в результате которого погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина был госпитализирован.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie