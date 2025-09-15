- Дата публикации
В киевской квартире взорвалась граната: есть погибшие и пострадавшие
Киевская полиция выясняет причины взрыва гранаты в квартире, который привел к жертвам.
В Киеве в Днепровском районе произошел взрыв гранаты в квартире, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины
информация поступила 15 сентября 2025 года около 15:30. По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. Два человека погибли на месте, еще один человек получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.
На место взрыва прибыли следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие специальные службы. Правоохранители проводят осмотр помещения, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва, происхождение гранаты и причины детонации. Граждан призывают соблюдать меры безопасности и сообщать о подозрительных предметах.
Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Морозовка Киевской области произошел взрыв, в результате которого погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина был госпитализирован.