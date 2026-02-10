- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве чиновник растратил "дьявольское число" на ремонте монастыря: детали и фото
Реставрация келий исторического монастыря в Киеве завершилась уголовным делом. Из-за подписания фиктивных объемов работ государству нанесен значительный ущерб.
Чиновник Киевской городской государственной администрации вместе с подрядчиком завысили стоимость работ при реставрации кельи Флоровского монастыря. Следователи столичной полиции и СБУ разоблачили схему растраты более 666 тыс. грн.
Об этом сообщила полиция Киева.
Столичные правоохранители совместно с оперативниками СБУ разоблачили заместителя генерального директора Киевского научно-методического центра Департамента охраны культурного наследия КГГА, которого подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
Следствие установило, что между коммунальным предприятием, которое представлял 53-летний чиновник, и частной компанией был заключен договор на выполнение строительных, реставрационных и ремонтных работ в одной из келий Флоровского монастыря.
После завершения работ чиновник, действуя в сговоре с подрядчиком, подписал финансово-отчетные документы с намеренно завышенными показателями. В результате на счет частной фирмы было перечислено более 15 млн грн бюджетных средств, из которых более 666 тыс. грн составляла необоснованная переплата.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах. Наказание за такое преступление — до 8 лет заключения и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
К слову, в Киеве будут судить начальника Подольского ДЭУ за служебную халатность при закупке антипарковочных столбиков. Чиновник приобрел изделия, которые не соответствовали ДСТУ и условиям договора: они имели худшее качество и меньшую высоту. Из-за закупки непригодного оборудования бюджет города потерял почти 1,4 млн грн.