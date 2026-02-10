В Киеве чиновник растратил "дьявольское число" на ремонте монастыря: детали и фото

Флоровский монастырь / © Полиция Киева

Реклама

Чиновник Киевской городской государственной администрации вместе с подрядчиком завысили стоимость работ при реставрации кельи Флоровского монастыря. Следователи столичной полиции и СБУ разоблачили схему растраты более 666 тыс. грн.

Об этом сообщила полиция Киева.

Столичные правоохранители совместно с оперативниками СБУ разоблачили заместителя генерального директора Киевского научно-методического центра Департамента охраны культурного наследия КГГА, которого подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Реклама

Следствие установило, что между коммунальным предприятием, которое представлял 53-летний чиновник, и частной компанией был заключен договор на выполнение строительных, реставрационных и ремонтных работ в одной из келий Флоровского монастыря.

После завершения работ чиновник, действуя в сговоре с подрядчиком, подписал финансово-отчетные документы с намеренно завышенными показателями. В результате на счет частной фирмы было перечислено более 15 млн грн бюджетных средств, из которых более 666 тыс. грн составляла необоснованная переплата.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах. Наказание за такое преступление — до 8 лет заключения и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении чиновнику коммунального предприятия / © Полиция Киева

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении чиновнику коммунального предприятия / © Полиция Киева

К слову, в Киеве будут судить начальника Подольского ДЭУ за служебную халатность при закупке антипарковочных столбиков. Чиновник приобрел изделия, которые не соответствовали ДСТУ и условиям договора: они имели худшее качество и меньшую высоту. Из-за закупки непригодного оборудования бюджет города потерял почти 1,4 млн грн.