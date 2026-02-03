"Слишком широкая кофта": в Киеве учителя травят школьницу за внешний вид

знание / © Pixabay

В Киеве приобретает огласку история о конфликте между семьей школьницы и учителями из-за внешнего вида ребенка. Мать ученицы, Юлия Ковальчук, публично пожаловалась на то, что педагоги систематически делают замечание ее дочери из-за ношения одежды в стиле оверсайз, чем причиняют ребенку значительный психологический дискомфорт.

Об этом женщина написала в соцсети Threads.

«Хэппи хаус» со слезами и истерикой

По словам Юлии, ее дочь категорически не любит приталенную одежду, предпочитая просторные кофты и худые. Однако именно это послужило причиной постоянных претензий со стороны школьного персонала. Ситуация настолько обострилась, что ребенок боится выбирать наряды в школу.

«Насколько сильно Катя ненавидит приталенную одежду, столь же сильно ее оверсайзы ненавидят учителя. Из-за постоянных замечаний „ну такая уж широкая кофта“ у нас дома каждый вечер перед школой „хеппи хаус“ со слезами и истерикой: „Я не знаю, что надеть, мне снова будут делать замечания“», — поделилась подробностями мать.

Как отреагировали украинцы

Сообщение киевлянки вызвало бурную реакцию в обществе. Большинство комментаторов приняли сторону девочки, отмечая, что школа создана для детей, а не для демонстрации «делового стиля», особенно в условиях полномасштабной войны.

Пользователи подчеркивают: главное, чтобы одежда была чистой и чистоплотной, а фасон — это личный выбор человека.

«Да отстаньте уже со своими деловыми стилями! Школа для детей, а не наоборот. Еще и во время войны донимать одежду. Чистый, не рванный, по сезону — все», — возмущаются в комментариях.

«Ну такая уж широкая кофта» не конструктивная критика и замечание, это эмоции учителя, которые он вообще не должен озвучивать», — отмечают корреспонденты.

Что говорят другие педагоги

К дискуссии присоединились и другие педагоги, удивленные поведением своих коллег. Учителя отмечают, что если в учебном заведении официально не утвержден строгий дресс-код уставом, то любые претензии безосновательны.

«Как учительница скажу, что у ваших учителей очень мало проблем, если они делают замечания за одежду. Это же не пришла в одних трусах, маразм полон. Сама сейчас в школе в оверсайге», — написала одна из педагогинь.

Родители советуют матери обратиться к директору школы для разъяснения ситуации.

