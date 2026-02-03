"Занадто широка кофта": у Києві вчителі цькують школярку за зовнішній вигляд

Знання / © Pixabay

У Києві набуває розголосу історія про конфлікт між родиною школярки та вчителями через зовнішній вигляд дитини. Мати учениці, Юлія Ковальчук, публічно поскаржилася на те, що педагоги систематично роблять зауваження її доньці через носіння одягу в стилі оверсайз, чим завдають дитині значного психологічного дискомфорту.

Про це жінка написала у соцмережі Threads.

«Хепі хаус» зі сльозами та істерикою

За словами Юлії, її донька категорично не любить приталений одяг, віддаючи перевагу просторим кофтам та худі. Проте саме це стало причиною постійних претензій з боку шкільного персоналу. Ситуація настільки загострилася, що дитина боїться обирати вбрання до школи.

Допис Юлії Ковальчук / © Скріншот

«Наскільки сильно Катя ненавидить приталений одяг, настільки ж сильно її оверсайзи ненавидять вчителі. Через постійні зауваження „ну така вже широка кофта“ у нас вдома кожен вечір перед школою „хепі хаус“ зі сльозами та істерикою: „Я не знаю, що вдягнути, мені знову будуть робити зауваження“», — поділилася подробицями мати.

Зовнішний вигляд дівчинки / © Фото з відкритих джерел

Як відреагували українці

Допис киянки викликав бурхливу реакцію у суспільстві. Більшість коментаторів стали на бік дівчинки, наголошуючи, що школа створена для дітей, а не для демонстрації «ділового стилю», особливо в умовах повномасштабної війни.

Коментарі користувачів / © Скріншот

Користувачі підкреслюють: головне, щоб одяг був чистим та охайним, а фасон — це особистий вибір людини.

«Та відчепіться вже зі своїми діловими стилями! Школа для дітей, а не навпаки. Ще й під час війни дошкуляти за одяг. Чистий, не драний, по сезону — все», — обурюються у коментарях.

«Ну така вже широка кофта» не є конструктивною критикою і зауваженням, це емоції вчителя, які він узагалі не має озвучувати», — зазначають дописувачі.

Коментарі користувачів / © Скріншот

Що кажуть інші педагоги

До дискусії долучилися й інші освітяни, які були здивовані поведінкою своїх колег. Вчителі зазначають, що якщо у закладі освіти офіційно не затверджено суворий дрес-код статутом, то будь-які претензії є безпідставними.

Коментар вчительки / © Скріншот

«Як вчителька скажу, що у ваших вчителів дуже мало проблем, якщо вони роблять зауваження за одяг. Це ж не прийшла в одних трусах, маразм повний. Сама зараз у школі в оверсайзі», — написала одна з педагогинь.

Батьки радять матері звернутися до директора школи для роз’яснення ситуації.

Дискусія навколо скандалу / © Скріншот

