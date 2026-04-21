Две стены и пепелище: Сергей "Флэш" показал, что осталось от его дома после попытки убийства (фото)

Сергей «Флэш» показал, что осталось от его дома

Реклама

Советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов показал, что осталось от его дома после атаки российского реактивного дрона. На месте попадания осталось пепелище и две стены.

Сам Сергей получил серьезные ранения и чудом выжил.

Сергей «Флэш» Бескрестнов опубликовал фотографии своего дома, атакованного российским реактивным «Шахедом».

Реклама

«Друзья, спасибо за слова поддержки и помощь. Вот так в мгновение ока я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду. Сейчас нужно уделять время семье, а я физически не могу», — написал мужчина.

Также он заявил, что мог поверить в диверсию и покушение россиян против него, но не ожидал, что это может быть пять реактивных «Шахедов» на дом, где живет его семья.

На снимках видны две наполовину уцелевшие стены и полностью выгоревшая крыша.

Фото: Сергей Бескрестнов/Facebook

Россияне атаковали реактивными дронами дом советника Минобороны — последние новости

Напомним, россияне попытались убить советника министра обороны Сергея «Флэша» Бескрестнова. Для этого враг использовал реактивные «Шахеды».

Реклама

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный „Шахед“ врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — написал Сергей.

Во время российской атаки он чудом остался в живых. Бескрестнов отметил, что был готов к такому развитию событий, но российская попытка убийства не остановит его.

Позже стали известны первые подробности атаки. Российские войска совершили целенаправленное покушение на советника министра обороны. Его дом разрушили полностью. Все произошло в ночь на 20 апреля в Броварском районе Киевской области.

По словам Сергея, беспилотник был управляемым. Удалось подтвердить, что им руководили с территории РФ.