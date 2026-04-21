Дві стіни і згарище: Сергій "Флеш" показав, що залишилося від його будинку після спроби вбивства (фото)

Сергій «Флеш» показав, що залишилося від його будинку

Реклама

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов показав, що залишилося від його будинку після атаки російського реактивного дрона. На місці влучання лишилося згарище та дві стіни.

Сам Сергій зазнав серйозних поранень та дивом вижив.

Сергій Флеш показав, що залишилося від його будинку після атаки

Сергій «Флеш» Бескрестнов опублікував світлини свого будинку, який атакували російським реактивним «Шахедом».

Реклама

«Друзі, дякую за слова підтримки та допомогу. Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу», — написав чоловік.

Також він заявив, що міг повірити у диверсію та замах росіян проти нього, однак не очікував, що це можуть бути п’ять реактивних «Шахедів» на будинок, де живе його родина.

На знімках видно дві наполовину вцілілі стіни та вигорілий повністю дах.

Фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

Фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

Фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

Фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

Росіяни атакували дронами будинок радника Міноборони — останні новини

Нагадаємо, росіяни спробували вбити радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова. Для цього ворог використав реактивні «Шахеди».

Реклама

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний „Шахед“ врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає», — написав Сергій.

Під час російської атаки він дивом залишився живим. Бескрестнов зазначив, що був готовим до такого розвитку подій, однак російська спроба вбивства не зупинить його.

Пізніше стали відомі перші подробиці атаки. Російські війська здійснили цілеспрямований замах на радника міністра оборони. Його оселю зруйнували повністю. Усе сталося в ніч на 20 квітня у Броварському районі Київщини.

За словами Сергія, безпілотник був керованим. Вдалося підтвердити, що ним керували з території РФ.