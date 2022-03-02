Не вірте дезінформації. Ми битимемося за Київ — Кличко

Не вірте дезінформації. Ми битимемося за Київ — Кличко

Він зазначив, що ворог стягує сили дедалі ближче до столиці.

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації.

"Ми битимемося за столицю, Київ стоїть і стоятиме", — заявив він у своєму відеозверненні.

"Ворог стягує сили дедалі ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу Церкву, тривали бої у Бучі та Гостомелі. Ми готуємось і оборонятимемо Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Вірте лише офіційним ресурсам!" — заявив Кличко.

Він висловив упевненість, що столиця вистоїть.

"Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!" — заявив Віталій Кличко.