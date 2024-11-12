На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

Місцеве населення закликають перебувати у безпечних місцях.
На Київщині в ніч проти 12 листопада сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні місцеве населення закликають перебувати у безпечних місцях під час повітряної тривоги.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила авіаційними ракетами і "Шахедами".
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