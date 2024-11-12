Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

Сили ППО спрацювали на Київщині / Фото: Associated Press

Місцеве населення закликають перебувати у безпечних місцях.

На Київщині в ніч проти 12 листопада сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

У повідомленні місцеве населення закликають перебувати у безпечних місцях під час повітряної тривоги.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила авіаційними ракетами і "Шахедами".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація