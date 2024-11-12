В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

На Киевщине в ночь на 12 ноября силы противовоздушной обороны сработали по вражеским ударным беспилотникам.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

В сообщении местное население призывает находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила авиационными ракетами и "Шахедами".

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