В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

Местное население призывают находиться в безопасных местах.
На Киевщине в ночь на 12 ноября силы противовоздушной обороны сработали по вражеским ударным беспилотникам.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
В сообщении местное население призывает находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила авиационными ракетами и "Шахедами".
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