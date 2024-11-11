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Величезний стовп диму над Києвом: на околиці сталася сильна пожежа (фото)

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Величезний стовп диму над Києвом: на околиці сталася сильна пожежа (фото)

Пожежа у Києві Фото: ДСНС України у Києві 

Чорний дим піднявся над Святошинським районом.

Величезний стовп диму піднявся у Святошинському районі. Фото зі стовпом чорного диму над будинками публікували кияни.

В ДСНС України у Києві повідомили, що рятувальники ліквідували загоряння сміття.

О 16:21 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Коростенській. Там на відкритій території сталося загоряння сміття на площі 150 кв. м. Пожежу ліквідували о 18:17.

Фото: ДСНС України у Києві  / ©
Фото: ДСНС України у Києві 

"На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — повідомили в ДСНС.

Пожежа у Києві Фото: ДСНС України у Києві  / ©
Пожежа у Києві Фото: ДСНС України у Києві 

Раніше у Києві виникла пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі. Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі.

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