Величезний стовп диму над Києвом: на околиці сталася сильна пожежа (фото)

Чорний дим піднявся над Святошинським районом.
Величезний стовп диму піднявся у Святошинському районі. Фото зі стовпом чорного диму над будинками публікували кияни.
В ДСНС України у Києві повідомили, що рятувальники ліквідували загоряння сміття.
О 16:21 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Коростенській. Там на відкритій території сталося загоряння сміття на площі 150 кв. м. Пожежу ліквідували о 18:17.
"На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — повідомили в ДСНС.
Раніше у Києві виникла пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі. Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі.
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