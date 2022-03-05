На Київщині російські окупанти вбили родину

Справу розслідує прокуратура.

У с. Лютіж Вишгородського району Київської області через дії російських окупантів загинула родина мирних жителів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 4 березня 2022 року в окупанти здійснили артилерійський обстріл боєприпасами великого калібру територію села Лютіж Вишгородського району.

"Несумісні із життям поранення отримали троє осіб – жінка та двоє чоловіків. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області. Прокурори Київщини фіксують злочини військовослужбовців РФ з метою притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.