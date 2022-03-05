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На Київщині російські окупанти вбили родину

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На Київщині російські окупанти вбили родину

Associated Press

Справу розслідує прокуратура.

У с. Лютіж Вишгородського району Київської області через дії російських окупантів загинула родина мирних жителів. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, 4 березня 2022 року в окупанти здійснили артилерійський обстріл боєприпасами великого калібру територію села Лютіж Вишгородського району.

"Несумісні із життям поранення отримали троє осіб – жінка та двоє чоловіків. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області. Прокурори Київщини фіксують злочини військовослужбовців РФ з метою притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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