Жорстоке вбивство кота дитиною в Києві: перші подробиці

Кіт / © Pexels

Поліція Києва в коментарі для ТСН.ua підтвердила факт вбивства кота підлітком в районі Академмістечка, про що раніше було повідомлено у соцмережах.

«Факт підтвердився», — повідомила нам речниця поліції Києва Ганна Страшок.

За даними поліції, за попередньою інформацією 11-річний хлопчик викинув кота з вікна багатоповерхівки. Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах кажуть, що дитина має вади розвитку.

За неофіційною інформацією, хлопець викинув кота, який був улюбленцем всього будинку, з 8 поверху, тварина начебто впала на козирьок під’їзду, після чого хлопець начебто скинув його і звідти. Зараз правоохоронці визначаються із кваліфікацією злочину, не виключено, що відповідальність понесуть батьки дитини.

Нагадаємо, раніше зоозахисники заявили, що в серпні керівниця та інші працівники магазину задушили безпритульного кота. Після вбивства кота його тіло зникло і станом на зараз невідомо, що з ним. Зоозахисниця Ніна Прокопець не виключає, що тіло тварини навмисно сховали від слідства.

Згодом керівництво супермаркету «Фора» в Ірпені, де працівників звинувачують у вбивстві безпритульного кота, заявило, що запис з камери відеоспостереження не зберігся. Через це магазин не може ні підтвердити, ні спростувати загибель тварини.