Київ
Стрибки напруги в Києві: експерт пояснив, як захистити техніку найближчими роками

За словами фахівця, найскладніша хвиля відновлення енергосистеми вже завершується, зокрема, у Києві ситуація покращуватиметься.

Світлана Несчетна
Стрибки напруги

Стрибки напруги / © УНІАН

Стрибки напруги в мережі будуть ще декілька наступних років: киянам, зокрема, варто ставити стабілізатори.

Про таке в етері КИЇВ24 розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Багато ударів по розподільчих мережах, які без того були не в найкращому стані. Не призначено це обладнання вмикатись і вимикатись постійно, а воно саме в такому ритмі живе в нас вже три роки останні. На жаль, це обладнання просто починає глючити», — зазначив він.

Харченко радить ставити стабілізатори й реле напруги, аби вберегти техніку від цих стрибків напруги.

Загалом, за словами фахівця, найскладніша хвиля відновлення енергосистеми вже завершується. Зокрема, у Києві ситуація покращуватиметься. Кожні 2-3 дні відчуватиметься покращення ситуації.

Раніше експерт з енергетики Гордон Волліс попередив, що подовжувачі не призначені для підключення потужних побутових приладів. Використання їх із технікою, як-от холодильники, пральні машини чи мікрохвильові печі, може спричинити перевантаження, перегрівання або пожежу. Фахівець радить у таких випадках підключати пристрої безпосередньо до розеток або встановити додаткові стаціонарні точки живлення.

