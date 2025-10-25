- Дата публікації
Ракетна атака на Київ: врятоване з руїн кошеня знайшло свій дім у поліцейської
Слідча поліції, яка саме документувала воєнний злочин російських окупантів, не змогла пройти повз та взяла хвостика на руки, заспокоїла і вирішила подарувати йому новий дім.
Кошеня, врятоване з руїн після російського обстрілу в Києві знайшло свій дім у поліцейської.
Про це повідомила поліція Києва.
«Сьогодні, під час ліквідації наслідків чергового ворожого обстрілу у Деснянському районі Києва серед руїн одного зі складських приміщень було виявлено безпритульне налякане кошеня. Малеча дивом залишилася неушкодженою серед уламків і диму», — йдеться у повідомленні.
Слідча поліції, яка саме документувала воєнний злочин російських окупантів, не змогла пройти повз та взяла хвостика на руки, заспокоїла і вирішила подарувати йому новий дім.
Поліцейська відвезла пухнастика до ветеринара: кішка виявилася абсолютно здоровою, віком приблизно 4–5 місяців. Уже дорогою додому тваринка почала муркотіти та довірливо притулилася до своєї нової господарки.
«Так, кошеня, знайдене серед наслідків війни, знайшло любов, турботу і справжню родину», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДСНС врятувала трьох кошенят у Києві після обстрілу вночі 25 жовтня. Рятувальники закликали небайдужих людей забрати пухнастиків, щоб не віддавати їх до притулку.