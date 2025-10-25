Ракетна атака на Київ: врятоване з руїн кошеня знайшло свій дім у поліцейської

Поліцейська забрала кошеня додому / © Поліція Києва

Кошеня, врятоване з руїн після російського обстрілу в Києві знайшло свій дім у поліцейської.

Про це повідомила поліція Києва.

«Сьогодні, під час ліквідації наслідків чергового ворожого обстрілу у Деснянському районі Києва серед руїн одного зі складських приміщень було виявлено безпритульне налякане кошеня. Малеча дивом залишилася неушкодженою серед уламків і диму», — йдеться у повідомленні.

Слідча поліції, яка саме документувала воєнний злочин російських окупантів, не змогла пройти повз та взяла хвостика на руки, заспокоїла і вирішила подарувати йому новий дім.

Поліцейська відвезла пухнастика до ветеринара: кішка виявилася абсолютно здоровою, віком приблизно 4–5 місяців. Уже дорогою додому тваринка почала муркотіти та довірливо притулилася до своєї нової господарки.

Киці приблизно 4-5 місяців / © Поліція Києва

«Так, кошеня, знайдене серед наслідків війни, знайшло любов, турботу і справжню родину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДСНС врятувала трьох кошенят у Києві після обстрілу вночі 25 жовтня. Рятувальники закликали небайдужих людей забрати пухнастиків, щоб не віддавати їх до притулку.