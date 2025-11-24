Жестокое убийство кота ребенком в Киеве: первые подробности

Кот / © Pexels

Полиция Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердила факт убийства кота подростком в районе Академгородка, о чем ранее сообщалось в соцсетях.

«Факт подтвердился», — сообщила нам представитель полиции Киева Анна Страшок.

По данным полиции, по предварительной информации, 11-летний мальчик выбросил кота из окна многоэтажки. Источники ТСН.ua в правоохранительных органах говорят, что у ребенка есть проблемы в развитии.

По неофициальной информации, мальчик выбросил кота, который был любимцем всего дома, с 8-го этажа, животное якобы упало на козырек подъезда, после чего мальчик сбросил его и оттуда. Сейчас стражи порядка определяются с квалификацией преступления, не исключено, что ответственность понесут родители ребенка.

Напомним, ранее зоозащитники заявили, что в августе директор и другие работники магазина задушили бездомного кота. После убийства кота его тело исчезло и сейчас неизвестно, что с ним. Зоозащитница Нина Прокопец не исключает, что тело животного специально спрятали от следствия.

Впоследствии руководство супермаркета «Фора» в Ирпене, где работников обвиняют в убийстве бездомного кота, заявило, что запись с камеры видеонаблюдения не сохранилась. Поэтому магазин не может ни подтвердить, ни опровергнуть гибель животного.