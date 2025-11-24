- Дата публикации
Жестокое убийство кота ребенком в Киеве: первые подробности
Подросток выбросил любимца дома с 8-го этажа — правоохранители решают вопрос об ответственности родителей.
Полиция Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердила факт убийства кота подростком в районе Академгородка, о чем ранее сообщалось в соцсетях.
«Факт подтвердился», — сообщила нам представитель полиции Киева Анна Страшок.
По данным полиции, по предварительной информации, 11-летний мальчик выбросил кота из окна многоэтажки. Источники ТСН.ua в правоохранительных органах говорят, что у ребенка есть проблемы в развитии.
По неофициальной информации, мальчик выбросил кота, который был любимцем всего дома, с 8-го этажа, животное якобы упало на козырек подъезда, после чего мальчик сбросил его и оттуда. Сейчас стражи порядка определяются с квалификацией преступления, не исключено, что ответственность понесут родители ребенка.
Напомним, ранее зоозащитники заявили, что в августе директор и другие работники магазина задушили бездомного кота. После убийства кота его тело исчезло и сейчас неизвестно, что с ним. Зоозащитница Нина Прокопец не исключает, что тело животного специально спрятали от следствия.
Впоследствии руководство супермаркета «Фора» в Ирпене, где работников обвиняют в убийстве бездомного кота, заявило, что запись с камеры видеонаблюдения не сохранилась. Поэтому магазин не может ни подтвердить, ни опровергнуть гибель животного.