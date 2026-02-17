У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що летить (мапа)

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві вранці оголосили повітряну тривогу на тлі загрози ракетної атаки. Мешканців закликають негайно прямувати до укриттів цивільного захисту.

Водночас у столиці оголошено повітряну тривогу і через загрозу ворожих БпЛА.

За даними моніторингових каналів, попередньо зафіксовано пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації РФ (Ту-95/Ту-160). Ракети можуть наблизитися до кордонів України орієнтовно у часовому проміжку 05:40–06:40.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що дронів у повітряному просторі України “стало значно менше, явно відбиваємося краще, ніж минулого разу”.

Офіційні служби закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

