У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що летить (мапа)
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки та можливі пуски з боку стратегічної авіації РФ.
У Києві вранці оголосили повітряну тривогу на тлі загрози ракетної атаки. Мешканців закликають негайно прямувати до укриттів цивільного захисту.
Водночас у столиці оголошено повітряну тривогу і через загрозу ворожих БпЛА.
За даними моніторингових каналів, попередньо зафіксовано пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації РФ (Ту-95/Ту-160). Ракети можуть наблизитися до кордонів України орієнтовно у часовому проміжку 05:40–06:40.
Водночас моніторингові канали повідомляють, що дронів у повітряному просторі України “стало значно менше, явно відбиваємося краще, ніж минулого разу”.
Офіційні служби закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито