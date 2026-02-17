ТСН у соціальних мережах

Київ
460
1 хв

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що летить (мапа)

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки та можливі пуски з боку стратегічної авіації РФ.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві вранці оголосили повітряну тривогу на тлі загрози ракетної атаки. Мешканців закликають негайно прямувати до укриттів цивільного захисту.

Водночас у столиці оголошено повітряну тривогу і через загрозу ворожих БпЛА. 

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

За даними моніторингових каналів, попередньо зафіксовано пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації РФ (Ту-95/Ту-160). Ракети можуть наблизитися до кордонів України орієнтовно у часовому проміжку 05:40–06:40.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що дронів у повітряному просторі України “стало значно менше, явно відбиваємося краще, ніж минулого разу”.

Офіційні служби закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

460
