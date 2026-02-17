В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что летит (карта)

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве утром объявили воздушную тревогу на фоне угрозы ракетной атаки . Жителей призывают немедленно направляться к укрытиям гражданской защиты.

В то же время в столице объявлена воздушная тревога и из-за угрозы враждебных БПЛА.

По данным мониторинговых каналов, предварительно зафиксированы пуски ракет Х-101/555 из стратегической авиации РФ (Ту-95/Ту-160). Ракеты могут приблизиться к границам Украины ориентировочно во временном промежутке 05:40–06:40.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что дронов в воздушном пространстве Украины "стало гораздо меньше, явно отражаемся лучше, чем в прошлый раз".

Официальные службы призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

