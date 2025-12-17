- Дата публікації
Нічна вибухи на Київщині — перші деталі
Російські безпілотники тероризували Київську область — в ОВА зрання повідомили про наслідки.
Сьогодні вночі, 17 грудня, ворожі дрони атакували Київську область. Минулося без постраждалих, але є руйнування.
Про це повідомили в ОВА.
«Під ударом країни-терориста — мирні населені пункти, будинки людей. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління.
Нагадаємо, в Одесі російський дрон влетів у житловий комплекс. Безпілотник пошкодився, але не вибухнув.