Київ
596
Нічна вибухи на Київщині — перші деталі

Російські безпілотники тероризували Київську область — в ОВА зрання повідомили про наслідки.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні вночі, 17 грудня, ворожі дрони атакували Київську область. Минулося без постраждалих, але є руйнування.

Про це повідомили в ОВА.

«Під ударом країни-терориста — мирні населені пункти, будинки людей. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління.

Нагадаємо, в Одесі російський дрон влетів у житловий комплекс. Безпілотник пошкодився, але не вибухнув.

