Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні вночі, 17 грудня, ворожі дрони атакували Київську область. Минулося без постраждалих, але є руйнування.

Про це повідомили в ОВА.

«Під ударом країни-терориста — мирні населені пункти, будинки людей. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У них вибито скління.

