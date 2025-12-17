ТСН в социальных сетях

Ночные взрывы на Киевщине— первые детали

Российские беспилотники терроризировали Киевскую область — в ОВА с утра сообщили о последствиях.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня ночью, 17 декабря, вражеские дроны атаковали Киевскую область. Обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

Об этом сообщили в ОВА.

«Под ударом страны-террориста — мирные населенные пункты, дома людей. Пострадавших среди населения, к счастью, нет. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

В частности, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома. У них выбито остекление.

Напомним, в Одессе российский дрон влетел в жилищный комплекс. Беспилотник повредился, но не взорвался.

