Київ засипає снігом: люди пишуть про "торнадо" (фото, відео)
Соцмережі заполонили кадри снігу у столиці та дивного вихору над містом.
Київ опинився у полоні негоди 28 квітня: місто засипає снігом, а мешканці Лівого берега повідомляють про незвичне явище, схоже на торнадо.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Жителі столиці зняли на відео, як у Києві літають та падають на асальт пластівці снігу. На кадрах також видно, що у місті нині доволі вітряно.
Водночас у соцмережах пишуть, що над Лівим берегом помітили начебто торнадо. На фото справді видно вихор вітру, однак наразі немає офіційних даних про характер явища.
Нагадаємо, 28 квітня Україну охопило аномальне похолодання зі снігом, який зафіксували у Харкові, Дніпрі, Полтаві та Києві. Негода супроводжувалася сильними вітрами, дощами та морозами, зокрема на горі Піп Іван. У Харкові через стихію виникли проблеми з електропостачанням. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки в окремих регіонах до кінця місяця.