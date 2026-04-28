Київ засипає снігом: люди пишуть про "торнадо" (фото, відео)

Сніг у Києві 28 квітня / © скриншот з відео

Київ опинився у полоні негоди 28 квітня: місто засипає снігом, а мешканці Лівого берега повідомляють про незвичне явище, схоже на торнадо.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Жителі столиці зняли на відео, як у Києві літають та падають на асальт пластівці снігу. На кадрах також видно, що у місті нині доволі вітряно.

Водночас у соцмережах пишуть, що над Лівим берегом помітили начебто торнадо. На фото справді видно вихор вітру, однак наразі немає офіційних даних про характер явища.

Дата публікації 13:19, 28.04.26

«Торнадо» в Києві / © із соцмереж

Нагадаємо, 28 квітня Україну охопило аномальне похолодання зі снігом, який зафіксували у Харкові, Дніпрі, Полтаві та Києві. Негода супроводжувалася сильними вітрами, дощами та морозами, зокрема на горі Піп Іван. У Харкові через стихію виникли проблеми з електропостачанням. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки в окремих регіонах до кінця місяця.

