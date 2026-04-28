Киев засыпает снегом: люди пишут о "торнадо" (фото, видео)

Соцсети заполонили кадры снега в столице и странного вихря над городом.

Ирина Лабьяк
Снег в Киеве 28 апреля

Снег в Киеве 28 апреля / © скриншот с видео

Киев оказался в плену непогоды 28 апреля: город засыпает снегом, а жители Левого берега сообщают о необычном явлении, похожем на торнадо.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Жители столицы сняли на видео, как в Киеве летают и падают на асальт хлопья снега. На кадрах также видно, что в городе сейчас довольно ветрено.

В то же время в соцсетях пишут, что над Левым берегом заметили якобы торнадо. На фото действительно видно вихрь ветра, однако пока нет официальных данных о характере явления.

«Торнадо» в Киеве / © из соцсетей

«Торнадо» в Киеве / © из соцсетей

Напомним, 28 апреля Украину охватило аномальное похолодание со снегом, который зафиксировали в Харькове, Днепре, Полтаве и Киеве. Непогода сопровождалась сильными ветрами, дождями и морозами, в частности на горе Поп Иван. В Харькове из-за стихии возникли проблемы с электроснабжением. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в отдельных регионах до конца месяца.

