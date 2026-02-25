Коли киянам повернуть звичні графіки відключень світла: прогноз гендиректора Yasno

Тимчасові графіки відключень світла у Києві діятимуть щонайменше до квітня

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається стабільно важкою через нерівномірну можливість передавання енергії різними районами. Наразі в місті діють тимчасові «персоналізовані» графіки відключень, і спрогнозувати швидке повернення до звичних стабілізаційних графіків наразі неможливо.

Про це розповів генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю «Укрінформу».

Коли чекати на класичні графіки

За словами керівника компанії, ситуація ускладнюється тим, що значна частина з понад 12 тисяч багатоквартирних будинків столиці залишається без теплопостачання. Це накладає додаткові обмеження на розподіл електроенергії для мешканців.

«Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», — зазначив Сергій Коваленко.

Він наголосив, що енергосистема країни продовжує перебувати під постійним прицілом російських атак, тому попереду ще багато викликів, зокрема і через нестабільні погодні умови кінця зими.

Мільярдні борги та відключення неплатників

Ще однією серйозною проблемою для енергетиків є катастрофічне зростання заборгованості за спожиту електроенергію. Лише по Києву борг населення перевищує 1,2 мільярда гривень. При цьому тільки за один місяць — січень 2026 року — сума несплат зросла на 224 мільйони гривень.

Близько третини цієї суми формують споживачі, які систематично не платять за послуги понад 30 днів. Компанія постійно комунікує з клієнтами через повідомлення та дзвінки, пропонуючи розтермінування для тих, хто опинився у скруті. Проте злісних боржників зрештою відключають.

«Ми декілька раз намагаємось додзвонитися, потім пишемо за адресою паперове попередження, потім передаємо в електромережі. Електромережі ще раз пишуть паперове попередження. Якщо немає ніякої реакції, цю людину відключають від світла», — пояснив директор Yasno.

Щоб повернути світло після такого жорсткого кроку, доведеться не лише погасити весь борг, але й додатково оплатити саму процедуру відключення та підключення, яка в Києві в середньому коштує 4-5 тисяч гривень.

Відключення світла триватимуть і навесні

Обмеження електропостачання в Україні збережуться навіть після потепління, адже пошкодження теплових електростанцій та підстанцій є дуже значними. Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація і допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.

Ситуація може додатково ускладнитися з середини березня через початок активних ремонтних робіт на енергетичних об’єктах. Зокрема, планується виведення відразу кількох блоків атомних електростанцій у довгостроковий і повноцінний ремонт, що є критично необхідним для їхнього надійного функціонування в майбутньому.

Розуміючи, що ворог не припинить бити по інфраструктурі навіть із настанням тепла, український уряд розпочав завчасну підготовку до наступного опалювального сезону. Головне завдання влади наразі — зберегти безперебійну роботу систем життєзабезпечення у громадах та забезпечити їхню готовність до нових атак.

Обласним адміністраціям доручили розробити чіткі плани енергетичної стійкості регіонів, які базуються на посиленому захисті критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації та встановленні альтернативних джерел живлення. Кожна область має оперативно скласти перелік об’єктів для першочергового забезпечення автономним живленням та прорахувати необхідні для цього фінансові ресурси.