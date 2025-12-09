- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрені відключення світла запровадили у Києві: що відомо
У Києві запроваджено екстрені відключення світла. Наразі для киян не діють графіки.
У Києві за розпорядженням НЕК «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів», — зазначають у КМВА
Також додають, що енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити повноцінне постачання світла до кожної оселі.
Нагадаємо, у більшості регіонів України 9 грудня запроваджені аварійні відключення світла. Оприлюднені раніше графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.