Графіки не діють: де в Україні застосовують екстрені та аварійні відключення
Попередні графіки не діють, наголосили енергетики.
У четвер, 20 листопада, у Києві та більшості областей припинили діяти графіки відключення світла. У столиці застосовують екстрені відключення, а в регіонах - аварійні.
Про це стало відомо з інформації на сайті ДТЕК та з повідомлення НЕК “Укренерго”.
“Через складну ситуацію в енергосистемі — у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії”, - наголосили в “Укренерго”.
Енергетики наголошують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Зазначається, що у Києві екстрені відключення запроваджують за наказом “Укренерго”, а тому попередні графіки також не діють.
Пізніше у ДТЕК додали, що, окрім Києва, екстрені відключення запроваджено у Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
“Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення”, - наголосили у компанії.
Як повідомлялося, вночі 20 листопада РФ знову вдарила по енергетиці. Сталися знеструмлення у кількох регіонах. Графіки погодинних відключень застосовуватимуться впродовж доби обсягом від 2,5 до 4 черг.
Зауважимо, за попередніми графіками, у Києві електроенергія буде в оселях від 6 до 12,5 год., залежно від черги. Найменшу кількість часу світлом зможуть користуватись споживачі групи 1,1 — лише 6 год. з 24-х. Найбільше світла буде у споживачів із групи 6,2 — 12,5 год.