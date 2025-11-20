Графіки не діють: де в Україні застосовують екстрені та аварійні відключення

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 20 листопада, у Києві та більшості областей припинили діяти графіки відключення світла. У столиці застосовують екстрені відключення, а в регіонах - аварійні.

Про це стало відомо з інформації на сайті ДТЕК та з повідомлення НЕК “Укренерго”.

“Через складну ситуацію в енергосистемі — у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії”, - наголосили в “Укренерго”.

Енергетики наголошують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Зазначається, що у Києві екстрені відключення запроваджують за наказом “Укренерго”, а тому попередні графіки також не діють.

Екстрені відключення у Києві. / © ДТЕК

Пізніше у ДТЕК додали, що, окрім Києва, екстрені відключення запроваджено у Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

“Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення”, - наголосили у компанії.

Як повідомлялося, вночі 20 листопада РФ знову вдарила по енергетиці. Сталися знеструмлення у кількох регіонах. Графіки погодинних відключень застосовуватимуться впродовж доби обсягом від 2,5 до 4 черг.

Зауважимо, за попередніми графіками, у Києві електроенергія буде в оселях від 6 до 12,5 год., залежно від черги. Найменшу кількість часу світлом зможуть користуватись споживачі групи 1,1 — лише 6 год. з 24-х. Найбільше світла буде у споживачів із групи 6,2 — 12,5 год.