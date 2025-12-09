- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 797
- Время на прочтение
- 1 мин
Экстренные отключения света ввели в Киеве: что известно
В Киеве введены экстренные отключения света. Пока для киевлян не действуют графики.
В Киеве по распоряжению НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов», — отмечают в КМВА
Также добавляют, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную поставку света в каждый дом.
Напомним, в большинстве регионов Украины 9 декабря введены аварийные отключения света. Обнародованные ранее графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.