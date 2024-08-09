Поджигала авто ВСУ: в Киеве задержали агента спецслужб РФ

Фигурантке грозит от 12 до 15 лет заключения.

В Киеве задержали агента спецслужб РФ, которая организовывала поджоги военных автомобилей. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора жительнице Киева сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Подробности

Как отмечается, подозреваемую завербовал сотрудник главного управления генштаба ВС РФ для проведения подрывной деятельности в столице и дискредитации украинских военных. Она должна была создать собственную агентурную ячейку в Киеве из жителей столицы. Их основной задачей был поджог служебных автомобилей Сил обороны.

"Подозреваемая координировала действия поджигателей, предоставляла им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми они должны были уничтожать автомобили военных".

Для разоблачения киевлянки стражи порядка задействовали "двойного агента" – тоже жителя столицы, разоблаченного ранее украинской спецслужбой. Женщина была задержана, когда она лично пыталась снять на видео один из поджогов как доказательство для спецслужб РФ. На месте происшествия изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с доказательствами.

Листування агенти РФ (4 фото)

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к поджогам военных автомобилей в столице.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене жителю Винницкой области, передававшему представителю ФСБ России координаты мест дислокации украинских военных.

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