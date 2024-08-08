В Киеве сожгли автомобиль общественной активистки: что известно о поджигателях — детали от полиции (фото)

За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве на проспекте Отрадном двое мужчин сожгли автомобиль общественной активистки. Правоохранители установили, что к поджогу причастны 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области.

Об этом сообщает ГУНП в городе Киев.

Отмечается, что сообщение о том, что на проспекте Отрадном горит автомобиль, поступило в полицию около полуночи. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия было установлено, что пожар произошел в результате поджога.

Как выяснили правоохранители, один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она покидает свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил автомобиль пострадавшим легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Полицейские задержали обоих фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе следственных действий у них изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовного преступления.

"Следователь Соломенского управления полиции сообщил задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. За совершенное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

В Киеве сожгли автомобиль общественной активистки. ФОТО: ГУНП в городе Киев

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