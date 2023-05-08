Обломки дрона упали на жилой дом в Киеве — КГВА

В ночь на 8 мая, в Киеве зафиксировали падение обломков вражеского дрона на жилой дом и проезжую часть.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях. По предварительной информации, есть пострадавшие и разрушения. Так, вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом на проезжую часть. Предварительно, известно об одном травмированном. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте", — Сергей Попко, начальник КМВА.

upd.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки дрона упали на двухэтажное здание в Святошинском районе.

Также обломки упали БпЛА упали на взлетную полосу аэропорта Жуляны в Соломенском районе. Затем стало известно о вероятном падении обломков по отдельному 2-х этажному зданию в Шевченковском районе столицы, отмечают в КМВА.

"Повреждена газовая труба высокого давления с горением газового факела. Работает переносной лафетный ствол, пламя сбито, работает ГСЧС и газовая служба. Информация по пострадавшим уточняется. В Соломенском районе, вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 т., направлены наряды ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали четыре человека. Падение обломков БпЛА зафиксировали в нескольких районах на правом берегу города.

Читайте также: