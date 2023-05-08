В Киеве зафиксировали падение обломков вражеского БПЛА: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 8 апреля, на правом берегу Киева зафиксировали падение обломков БпЛА. В результате российской атаки пострадали четверо граждан.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один — в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", — отметил мэр Киева.

upd.

Двое пострадавших в Святошинском районе госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в окрестностях Киева работают силы противовоздушной обороны.

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