Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве зафиксировали падение обломков вражеского БПЛА: есть пострадавшие

Дата публикации
Просмотры
7487
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве зафиксировали падение обломков вражеского БПЛА: есть пострадавшие

В Киеве в результате российской атаки пострадали четыре человека / Фото: ТСН.ua

В столице продолжают раздаваться взрывы, сообщают местные жители.

В ночь на понедельник, 8 апреля, на правом берегу Киева зафиксировали падение обломков БпЛА. В результате российской атаки пострадали четверо граждан.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один — в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", — отметил мэр Киева.

upd.

Двое пострадавших в Святошинском районе госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в окрестностях Киева работают силы противовоздушной обороны.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7487
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация