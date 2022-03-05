Кличко навестил водителя скорой, пострадавшего от осколков снаряда

Кличко пообщался с медиками и пациентами столичной больницы и показал ситуацию в заведении в условиях военного положения.

Видео он обнародовал на своей страничке в Facebook.

«Сегодня посетил одну из киевских больниц. Пообщался с врачами, всем ли необходимым они обеспечены. Побеседовал с пациентами. Навестил и раненого водителя киевской скорой, который пострадал от осколков снаряда, когда вез пациента в больницу. Наши медики – настоящие герои. Готовы к обороне Киева и спасению здоровья и жизни людей», - отметил

Кличко напомнил, что инфраструктура города продолжает работать.

«Киев продолжает жить и работать в условиях военного положения. Критическая инфраструктура города функционирует бесперебойно. Метро работает в ограниченном режиме и как укрытие для киевлян. Все больницы и роддома Киева тоже работают. Медики на боевом дежурстве. Спасибо им за это. Итого выстоим! Слава Украине», - подытожил мэр столицы.