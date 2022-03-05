Более 50 тонн продуктов направляются из Львова и Ровно для помощи киевлянам

Более 50 тонн продуктов направляются из Львова и Ровно для помощи киевлянам

Жителям Киева, страдающим дефицитом важнейших продуктов питания, из Львова и Ровно доставят поезд пищи — более 50 тонн.

В вагонах — то, чего больше не хватает в столичных магазинах: 20 тонн сахара, 15 тонн тушеного мяса в консервах, и 20 тонн макаронных изделий.

Помощь киевлянам организовал Фонд Рината Ахметова. Получить ее можно будет в Гуманитарном штабе Киева. Кроме Киева, помощь будет направлена в другие города на востоке, где ситуация наиболее сложная.

Ситуация в столице остается сложной. Российские войска не оставляют попыток прорваться в город, держащий героическую оборону, и обстреливают жилые кварталы. В городе – дефицит продовольствия и лекарств, жители вынуждены сидеть в подвалах.

Фонд совместно с бизнесами SCM за 7 дней войны направил Украине и украинцев помощь на сумму 300 миллионов гривен.

В этой помощи — продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также помощь городам, наиболее пострадавшим от вооруженного вторжения России в Украину.