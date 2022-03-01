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Росія обстріляла реабілітаційний центр Мінветеранів під Києвом

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Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Окупанти обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України, що розташований у селищі Бородянка Київської області.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів.

За словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, про потерпілих наразі невідомо. Дії росіян вона назвала “актом порушення міжнародного гуманітарного права, актом насильства, який буде покарано”.

До слова, напередодні з'явилась інформація, що танки росіян при слідуванні через Бородянку, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання.

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