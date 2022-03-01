У Київській області російські окупанти обстріляли пологовий будинок та реабілітаційний центр

Унаслідок обстрілів люди не постраждали.

Російські окупанки обстріляли приватний пологовий будинок "Адоніс" у селищі Бузова Києво-Святошинського району та реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Бучанського району Київської області.

"У пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці та в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок! Поширте, будь ласка, бо багато фейкової інфо. Перемога невідворотня. Смерть ворогам", - написав у Facebook гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гірін.

Тим часом міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна повідомила про обстріл реабілітаційного центру в Бородянці.

"Це - акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покараний. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній військовій обстановці продовжують виконувати свої обов'язки", - сказала Лапутіна.