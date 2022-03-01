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У Київській області російські окупанти обстріляли пологовий будинок та реабілітаційний центр

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У Київській області російські окупанти обстріляли пологовий будинок та реабілітаційний центр

Унаслідок обстрілів люди не постраждали.

Російські окупанки обстріляли приватний пологовий будинок "Адоніс" у селищі Бузова Києво-Святошинського району та реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Бучанського району Київської області.

"У пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці та в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок! Поширте, будь ласка, бо багато фейкової інфо. Перемога невідворотня. Смерть ворогам", - написав у Facebook гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гірін.

Тим часом міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна повідомила про обстріл реабілітаційного центру в Бородянці.

"Це - акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покараний. Я пишаюся співробітниками нашого реабілітаційного центру, які у такій складній військовій обстановці продовжують виконувати свої обов'язки", - сказала Лапутіна.

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Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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