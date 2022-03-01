Россия обстреляла реабилитационный центр Минветеранов под Киевом

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Оккупанты обстреляли реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины, расположенный в поселке Бородянка Киевской области.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

По словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, о пострадавших пока неизвестно. Действия россиян она назвала "актом нарушения международного гуманитарного права, актом насилия, за который они будут наказаны".

К слову, накануне появилась информация, что танки россиян при следовании через Бородянку по приказу своих командиров начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье.