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Россия обстреляла реабилитационный центр Минветеранов под Киевом

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Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Оккупанты обстреляли реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины, расположенный в поселке Бородянка Киевской области.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

По словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, о пострадавших пока неизвестно. Действия россиян она назвала "актом нарушения международного гуманитарного права, актом насилия, за который они будут наказаны".

К слову, накануне появилась информация, что танки россиян при следовании через Бородянку по приказу своих командиров начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье.

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