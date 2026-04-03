Повітряна тривога охопила Київ: летить рій БпЛА (відео)

У Києві вранці 3 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Про це повідомили в КМДА та в Повітряних силах ЗСУ.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликали в міській держадміністрції.

Водночас у ПС заявили про політ ворожих безпілотників у напрямку Києва із півдня.

Телеграм-канал «Николеевский Ванек» повідомив, що курсом на Обухів та Українку на Київщині летять 22 російські «Шахеди».

Ще близько семи дронів летять курсом на/через Переяслав. Близько 35 — пролітають у районі Сміли та Черкас, ймовірно, теж завернуть на Київську область через певний час.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом написав у Мережі, що наразі на підступах до столиці фіксуються ворожі ударні дрони. Крім того, в повітряному просторі України летять крилаті ракети.

«Прошу, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги», — закликав Ткаченко.

Зауважимо, у Київській області люди зняли на відео, як один із ворожих «Шахедів» пролітає дуже низько, просто над житловими будинками.

«Шахед» над будинками на Київщині / © із соцмереж

Нагадаємо, раніше 3 квітня начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія розпочала масштабну атаку на Україну, задіявши сотні безпілотників та стратегічну авіацію. Він поінформував про зліт бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, що створює загрозу ракетного удару. Кількість виявлених дронів стрімко зросла від 240 на сьому ранку до понад 400, ситуація залишається напруженою.