У Києві безвісти зникла 14-річна дівчинка: прикмети, фото

Лілія Троян / © Поліція Києва

У Києві зникла 14-річна дівчинка. Лілія Троян пішла з дому 29 березня і дотепер не повернулася.

Про це повідомила служба розшуку дітей головного управління нацполіції у Києві у Facebook.

«29.03.2026 до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 29.03.2026 пішла з дому неповнолітня Троян Лілія, 14 років», — йдеться у дописі.

Прикмети Лілії: зріст близько 150 см, худощавої статури, чорне волосся до плечей, має родимку на правій руці біля ліктя.

На дівчинці була чорна шкіряна куртка, сірі широкі спортивні штани, чорні кросівки.

14-річна Лілія Троян пішла з дому 29 березня / © Поліція Києва

«У разі отримання будь-якої інформації про розшукувану дівчину просимо повідомити за телефоном „102“. Заздалегідь вдячні за співпрацю», — йдеться у повідомленні поліції.

Раніше ми писали про те, що на окупованих РФ територіях масово безвісти зникають дівчата-підлітки.