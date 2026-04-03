У Києві безвісти зникла 14-річна дівчинка: прикмети, фото
Дівчинка пішла з дому ще 29 березня.
У Києві зникла 14-річна дівчинка. Лілія Троян пішла з дому 29 березня і дотепер не повернулася.
Про це повідомила служба розшуку дітей головного управління нацполіції у Києві у Facebook.
«29.03.2026 до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 29.03.2026 пішла з дому неповнолітня Троян Лілія, 14 років», — йдеться у дописі.
Прикмети Лілії: зріст близько 150 см, худощавої статури, чорне волосся до плечей, має родимку на правій руці біля ліктя.
На дівчинці була чорна шкіряна куртка, сірі широкі спортивні штани, чорні кросівки.
«У разі отримання будь-якої інформації про розшукувану дівчину просимо повідомити за телефоном „102“. Заздалегідь вдячні за співпрацю», — йдеться у повідомленні поліції.
