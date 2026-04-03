Воздушная тревога охватила Киев: летит рой БпЛА (видео)
Паблики пишут о десятках российских беспилотников на Киевщине, которые могут угрожать и столице.
В Киеве утром 3 апреля объявили воздушную тревогуиз-за угрозы российских дронов.
Об этом сообщили в КГГАи в Воздушных силах ВСУ.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — призвали в городской госадминистрции.
В то же время в ПС заявили о полете вражеских беспилотников в направлении Киева с юга.
Телеграмм-канал «Николеевский Ванек» сообщил, что курсом на Обухов и Украинку на Киевщине летят 22 российские «Шахеды».
Еще около семи дронов летят курсом на/через Переяслав. Около 35 — пролетают в районе Смелы и Черкасс, вероятно, тоже завернут на Киевскую область через некоторое время.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченковпоследствии написал в Сети, что сейчас на подступах к столице фиксируются вражеские ударные дроны. Кроме того, в воздушном пространстве Украины летят крылатые ракеты.
«Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя тревоги», — призвал Ткаченко.
Заметим, в Киевской области люди сняли на видео, как один из вражеских «Шахедов» пролетает очень низко, прямо над жилыми домами.
Напомним, ранее 3 апреля начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия начала масштабную атаку на Украину, задействовав сотни беспилотников и стратегическую авиацию. Он проинформировал о взлете бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, что создает угрозу ракетного удара. Количество обнаруженных дронов стремительно возросло от 240 на семь утра до более 400, ситуация остается напряженной.