Після ВЛК потрапив до лікарні: у ТЦК пояснили інцидент з падінням чоловіка
Військовозобов’язаний, який втік з ВЛК у Києві, упав у технічний котлован, перестрибнувши через огорожу.
Інцидент із падінням чоловіка під час проходження ВЛК у Голосіївському ТЦК міста Києва не пов’язаний із його вистрибуванням із вікна установи, як про це повідомили деякі Telegram-канали.
На цьому наголосили у повідомленні Київського міського ТЦК та СП.
Військові стверджують, що під час прямування на військово-лікарську комісію військовозобов’язаний вибіг із приміщення і залишив територію, перестрибнувши через паркан.
Після цього він впав у технічний котлован за межами огорожі.
«Військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.
Як доказ було опубліковано відео з камер спостереження, які зафіксували втечу.
На опублікованих кадрах видно, що чоловік дійсно вибігає з приміщення, спритно перестрибує паркан, біжить далі і стрибає через іще одну огорожу. Самого падіння на відео немає.
Після падіння чоловік вижив, йому надається медична допомога. За словами пресслужби ТЦК, його стан задовільний.
Після падіння чоловік вижив, йому надається медична допомога. За словами пресслужби ТЦК, його стан задовільний.