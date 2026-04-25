Після ВЛК потрапив до лікарні: у ТЦК пояснили інцидент з падінням чоловіка

Військовозобов’язаний, який втік з ВЛК у Києві, упав у технічний котлован, перестрибнувши через огорожу.

Втеча з ВЛК у Києві

Втеча з ВЛК у Києві

Інцидент із падінням чоловіка під час проходження ВЛК у Голосіївському ТЦК міста Києва не пов’язаний із його вистрибуванням із вікна установи, як про це повідомили деякі Telegram-канали.

На цьому наголосили у повідомленні Київського міського ТЦК та СП.

Військові стверджують, що під час прямування на військово-лікарську комісію військовозобов’язаний вибіг із приміщення і залишив територію, перестрибнувши через паркан.

Після цього він впав у технічний котлован за межами огорожі.

«Військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальну службу, після чого постраждалого було оперативно доставлено до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

Як доказ було опубліковано відео з камер спостереження, які зафіксували втечу.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік дійсно вибігає з приміщення, спритно перестрибує паркан, біжить далі і стрибає через іще одну огорожу. Самого падіння на відео немає.

Після падіння чоловік вижив, йому надається медична допомога. За словами пресслужби ТЦК, його стан задовільний.

Нагадаємо, раніше у Києві помітили надзвичайно спритного чоловіка, який зумів втекти від групи оповіщення. Відео подій, які сталися днями на території ЖК Great, уже стало вірусним у Мережі.

