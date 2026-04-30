Пішла з кіно, щоб служити: в Києві попрощались із загиблою на фронті продюсеркою Вікторією Бобровою (фото)

У Києві провели в останню путь захисницю Вікторію Боброву на псевдо «Квітка», яка загинула на фронті. Прощання зібрало десятки людей і пройшло в центрі столиці.

Анастасія Грубрина
У Києві попрощалися з Вікторією Бобровою

У Києві попрощалися з Вікторією Бобровою

Сьогодні, 30 квітня, у Києві попрощалися із загиблою захисницею Вікторією Бобровою на псевдо «Квітка». Вікторія служила у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

Про це повідомляє Hromadske.

У цивільному житті Вікторія працювала продюсеркою та кастинг-директоркою. У бригаді розповіли, що жінка загинула 23 квітня в районі виконання бойових завдань.

На прощання зібралися десятки людей. Серед них — члени родини, знайомі, побратими та небайдужі українці. Прощання відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Після служби люди пішли ходою до Майдану Незалежності. Там рідні Вікторії виступили з прощальним словом.

Вікторію поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Вікторія Боброва долучилася до ЗСУ у 2024 році. Останній тиждень перед загибеллю вона обіймала посаду тимчасової виконувачки обов’язків начальника відділення комунікацій 10 ОГШБр.

У ліцеї, де навчалася Вікторія, висловили найщиріші співчуття:

«З невимовним болем і глибоким сумом повідомляємо про тяжку втрату — загинула захисниця України, учениця Кислицького ліцею, офіцерка відділення комунікацій, лейтенантка Вікторія Боброва. Її життя обірвалося надто рано… Разом із нею ми втратили частинку світла, таланту і великого серця. Вона була тією, хто надихав, підтримував і залишав після себе тепло навіть у найтемніші часи», — пишуть у Кислицькому ліцеї.

