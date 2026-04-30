Ушла из кино, чтобы служить: в Киеве попрощались с продюсером Викторией Бобровой, которая погибла на фронте (фото)

Сегодня, 30 апреля, в Киеве попрощались с погибшей защитницей Викторией Бобровой с позывным «Квітка». Виктория служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс».

В гражданской жизни Виктория работала продюсером и кастинг-директором. В бригаде рассказали, что женщина погибла 23 апреля в районе выполнения боевых задач.

На прощание собрались десятки человек. Среди них члены семьи, знакомые, собратья и неравнодушные украинцы. Прощание состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.

После службы люди направились к Майдану Независимости. Там родные Виктории выступили с прощальным словом.

Викторию похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Виктория Боброва присоединилась к ВСУ в 2024 году. Последнюю неделю перед гибелью она занимала должность временной исполняющей обязанности начальника отделения коммуникаций 10 ОГШБр.

В лицее, где училась Виктория, выразили искренние соболезнования:

«С невыразимой болью и глубокой грустью сообщаем о тяжелой потере — погибла защитница Украины, ученица Кислицкого лицея, офицер отделения коммуникаций, лейтенант Виктория Боброва. Ее жизнь оборвалась слишком рано… Вместе с ней мы потеряли частицу света, таланта и большого сердца. Она была вдохновлявшей, поддерживавшей и оставлявшей после себя тепло даже в самые темные времена», — пишут в Кислицком лицее.

До начала полномасштабной войны она работала кастинг-директором и продюсером. Защитница служила в должности офицера отделения коммуникаций.

В рядах «Эдельвейса» Виктория Боброва фиксировала события на передовой и вела коммуникацию подразделения. Обстоятельства гибели женщины не разглашаются.

