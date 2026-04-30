Ушла из кино, чтобы служить: в Киеве попрощались с продюсером Викторией Бобровой, которая погибла на фронте (фото)
В Киеве провели в последний путь защитницу Викторию Боброву с позывным «Квітка», которая погибла на фронте. Прощание собрало десятки человек и прошло в центре столицы.
Сегодня, 30 апреля, в Киеве попрощались с погибшей защитницей Викторией Бобровой с позывным «Квітка». Виктория служила в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс».
Об этом сообщает Hromadske.
В гражданской жизни Виктория работала продюсером и кастинг-директором. В бригаде рассказали, что женщина погибла 23 апреля в районе выполнения боевых задач.
На прощание собрались десятки человек. Среди них члены семьи, знакомые, собратья и неравнодушные украинцы. Прощание состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.
После службы люди направились к Майдану Независимости. Там родные Виктории выступили с прощальным словом.
Викторию похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
Виктория Боброва присоединилась к ВСУ в 2024 году. Последнюю неделю перед гибелью она занимала должность временной исполняющей обязанности начальника отделения коммуникаций 10 ОГШБр.
В лицее, где училась Виктория, выразили искренние соболезнования:
«С невыразимой болью и глубокой грустью сообщаем о тяжелой потере — погибла защитница Украины, ученица Кислицкого лицея, офицер отделения коммуникаций, лейтенант Виктория Боброва. Ее жизнь оборвалась слишком рано… Вместе с ней мы потеряли частицу света, таланта и большого сердца. Она была вдохновлявшей, поддерживавшей и оставлявшей после себя тепло даже в самые темные времена», — пишут в Кислицком лицее.
